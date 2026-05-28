Меры социальной поддержки студентов расширили в Вологодской области

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новую выплату в размере 6 тысяч рублей установили для студентов-целевиков, обучающихся по направлению "Социальное обслуживание" в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Установили новую выплату в размере 6 тысяч рублей для обучающихся по направлению "Социальное обслуживание", заключивших целевой договор с государственными учреждениями региона. Поддержка будет производиться ежемесячно, начиная с 1 сентября 2026 года. Приняли такое решение в связи с дефицитом кадров в сфере — сейчас организации социального обслуживания области остро нуждаются в молодых квалифицированных специалистах", — цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В сфере социальной защиты в регионе трудятся почти 6 тысяч работников, из них свыше 600 человек сопровождают семьи участников специальной военной операции. При этом более 40% специалистов сферы достигли предпенсионного или пенсионного возраста.

Также расширен перечень получателей единовременных выплат при трудоустройстве в образовательные организации региона. Речь идет о поддержке в размере 1 миллиона рублей для учителей физики, математики, информатики, химии и биологии в Вологде и Череповце и 500 тысяч рублей для педагогов, проживающих и работающих в поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.

Теперь эти меры доступны и студентам вузов, обучающимся по иным специальностям, успешно прошедшим не менее чем за три года промежуточную аттестацию и совмещающим учебу с работой в школах.

"Введение такой преференции поможет сократить дефицит учителей, а также расширит возможности для трудоустройства студентов с пользой для региона", — подчеркнул Филимонов.