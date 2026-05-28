Иностранцу вынесли приговор за попытку теракта в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя иностранного государства, планировавшего теракт в Ессентуках, к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.
"Установлено, что в январе 2025 года подсудимый, являясь сторонником радикальных взглядов, действуя по заданию неустановленного участника террористической организации, планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки. Южный окружной военный суд назначил жителю иностранного государства наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в суде в четверг, 16 января 2025 года подсудимый - Алишербек Маманджонов записал аудиофайл о вступлении в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*, который отправил члену этой организации.
После этого Маманджонов получил задание провести разведку на территориях железнодорожной инфраструктуры в Ессентуках для дальнейшего планирования теракта, что он и сделал. Полученные сведения он отправил участнику террористической организации, рассказали журналистам в суде.
В конце января 2025 года Маманджонов узнал о выбранном месте совершения теракта. Взрыв самодельного взрывного устройства планировался на остановочной платформе и в вагоне пригородного поезда. Теракт он совершить не успел, так как его задержали.
В январе 2025 года ЦОС ФСБ сообщал, что силовики задержали исламиста, планировавшего подорвать электричку сообщением Кисловодск - Минеральные Воды на Ставрополье. После совершения преступления мужчина планировал выехать в Сирию для вступления в ряды запрещенной в России международной террористической организации.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), части 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ).
* Запрещенная в России террористическая организация