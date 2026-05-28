15:44 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обновить систему теплоснабжения на Ставрополье
© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского края
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поставил задачи по развитию коммунальной инфраструктуры и модернизации системы теплоснабжения на территории края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава Ставрополья отметил, что рост экономики и развитие населенных пунктов создают дополнительную нагрузку на тепловые сети и энергетические мощности. Особенно остро эта проблема проявляется на территории Кавказских Минеральных Вод.
"Минувший год показал, что за развитием экономики и поселений края уже едва поспевают тепловые сети, энергетические мощности. С перегрузками и отключениями особенно часто сталкиваются жители "Больших" Кавминвод. В начале года сложной была ситуация с теплом в Кисловодске. Жители нескольких улиц в холода настрадались без отопления и горячей воды. По следам ситуации мы приняли нужные решения", – приводит пресс-служба слова Владимирова.
Так, были приняты решения о строительстве в Кисловодске двух новых котельных. На эти цели из краевого бюджета в том числе за счет реализации краевой госпрограммы направят 760 миллионов рублей. Новые объекты, которые будут введены в эксплуатацию в 2027 году, обеспечат теплоснабжением кварталы, где проживают более 14 тысяч человек.
Кроме того, в 2026 году в крае планируется строительство еще двух котельных в Пятигорске и одной – в Нефтекумске. Это решит вопрос с теплоснабжением еще у 9 тысяч ставропольцев.
Губернатор поставил задачу министру ЖКХ края и руководителям указанных муниципалитетов взять реализацию проектов в сфере теплоснабжения на личный контроль и обеспечить завершение работ в установленные сроки.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировКисловодскПятигорскНефтекумск
 
 
