Владимиров поручил обновить систему теплоснабжения на Ставрополье

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поставил задачи по развитию коммунальной инфраструктуры и модернизации системы теплоснабжения на территории края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Ставрополья отметил, что рост экономики и развитие населенных пунктов создают дополнительную нагрузку на тепловые сети и энергетические мощности. Особенно остро эта проблема проявляется на территории Кавказских Минеральных Вод.

"Минувший год показал, что за развитием экономики и поселений края уже едва поспевают тепловые сети, энергетические мощности. С перегрузками и отключениями особенно часто сталкиваются жители "Больших" Кавминвод. В начале года сложной была ситуация с теплом в Кисловодске. Жители нескольких улиц в холода настрадались без отопления и горячей воды. По следам ситуации мы приняли нужные решения", – приводит пресс-служба слова Владимирова.

Так, были приняты решения о строительстве в Кисловодске двух новых котельных. На эти цели из краевого бюджета в том числе за счет реализации краевой госпрограммы направят 760 миллионов рублей. Новые объекты, которые будут введены в эксплуатацию в 2027 году, обеспечат теплоснабжением кварталы, где проживают более 14 тысяч человек.

Кроме того, в 2026 году в крае планируется строительство еще двух котельных в Пятигорске и одной – в Нефтекумске. Это решит вопрос с теплоснабжением еще у 9 тысяч ставропольцев.