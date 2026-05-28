В США запретили полеты дронов над стадионами, принимающими ЧМ по футболу

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая – РИА Новости. Американский авиарегулятор заявил о вводе ограничений на полеты беспилотников над стадионами, принимающими чемпионат мира по футболу.
Там предупредили, что за нарушение грозят штрафы до 100 тысяч долларов, изъятие дронов и уголовные обвинения.