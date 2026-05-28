В США запретили полеты дронов над стадионами, принимающими ЧМ по футболу - РИА Новости, 28.05.2026
21:34 28.05.2026 (обновлено: 21:35 28.05.2026)
В США запретили полеты дронов над стадионами, принимающими ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, будут введены «зоны, запрещенные для дронов».
  • За нарушение запрета на полеты беспилотников грозят штрафы до 100 тысяч долларов, изъятие дронов и уголовные обвинения.
НЬЮ-ЙОРК, 28 мая – РИА Новости. Американский авиарегулятор заявил о вводе ограничений на полеты беспилотников над стадионами, принимающими чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
«

"Федеральное управление гражданской авиации вводит "зоны, запрещенные для дронов", для стадионов, фан-мероприятий и базовых (тренировочных - ред.) лагерей чемпионата мира FIFA 2026 года", – говорится в сообщении.

Там предупредили, что за нарушение грозят штрафы до 100 тысяч долларов, изъятие дронов и уголовные обвинения.
