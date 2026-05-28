В США не ответили на письмо Зеленского о нехватке систем ПВО - РИА Новости, 28.05.2026
19:01 28.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
  • Белый дом и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на послание Зеленского.
  • Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине, и напомнила ему о перенаправлении средств на предвыборную кампанию Джо Байдена.
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу о нехватке систем ПВО осталось без ответа в Соединенных Штатах, выяснило в четверг РИА Новости.
Зеленский написал письмо Трампу конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, сообщило ранее украинское издание Kyiv Independent.
Белый дом и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на данное послание. В частности, в социальных сетях спикера палаты представителей Майка Джонсона, а также членов обоих комитетов по иностранных делам нет никаких упоминаний о нем.
Американские СМИ также обратили внимание на отсутствие ответа со стороны Вашингтона.
"США не прокомментировали письмо", - сообщил, в частности, телеканал NBC News.
При этом член палаты представителей США Анна Паулина Луна после появления информации о письме заявила, что Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта на Украине. Она также напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию бывшего президента США Джо Байдена.
Трамп утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
