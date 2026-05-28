США и Иран договорились по проекту соглашения, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ Вашингтон и Тегеран договорились начать диалог по ядерной программе Ирана и продлить перемирие на 60 дней.

Ирану предстоит убрать все мины из Ормузского пролива.

США после этого поэтапно снимут морскую блокаду.

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран договорились начать диалог по ядерной программе Ирана, утверждает Axios со ссылкой на источники.

"Американские и иранские переговорщики достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, чтобы продлить режим прекращения огня и начать переговоры", — говорится в материале.

Как отмечается, Дональд Трамп пока не дал на это окончательного одобрения, попросив через посредников пару дней на раздумья.

Что же касается проекта будущего мирного соглашения, по данным портала, он дает Ирану месяц на то, чтобы убрать все мины из Ормузского пролива , а Штаты в ответ поэтапно снимут морскую блокаду. Как заявили источники, судоходство в таком случае будет неограниченным — без каких-либо пошлин за транзит.

В ночь на четверг агентство Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части исламской республики.

КСИР Ирана в минувший вторник сообщал о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удары наносили для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.