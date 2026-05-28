Рейтинг@Mail.ru
США и Иран договорились по проекту соглашения, пишет Axios - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 28.05.2026 (обновлено: 20:53 28.05.2026)
США и Иран договорились по проекту соглашения, пишет Axios

Axios: США и Иран продлят перемирие на 60 дней и начнут переговоры по атому

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourМужчина с флагом Ирана в Тегеране
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон и Тегеран договорились начать диалог по ядерной программе Ирана и продлить перемирие на 60 дней.
  • Ирану предстоит убрать все мины из Ормузского пролива.
  • США после этого поэтапно снимут морскую блокаду.
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран договорились начать диалог по ядерной программе Ирана, утверждает Axios со ссылкой на источники.
"Американские и иранские переговорщики достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, чтобы продлить режим прекращения огня и начать переговоры", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Трамп перепутал Венесуэлу и Иран
27 мая, 19:57
Как отмечается, Дональд Трамп пока не дал на это окончательного одобрения, попросив через посредников пару дней на раздумья.
Что же касается проекта будущего мирного соглашения, по данным портала, он дает Ирану месяц на то, чтобы убрать все мины из Ормузского пролива, а Штаты в ответ поэтапно снимут морскую блокаду. Как заявили источники, судоходство в таком случае будет неограниченным — без каких-либо пошлин за транзит.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
В ночь на четверг агентство Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части исламской республики.
КСИР Ирана в минувший вторник сообщал о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удары наносили для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.
Различные СМИ регулярно публикуют информацию о возможном мирном соглашении, которое стороны обсуждают уже несколько недель. По последним данным, главным препятствием остается ядерная программа ИРИ: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Так и должно быть". Вэнс неожиданно высказался о войне с Ираном
27 мая, 17:04
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала