Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский аналитик Рэй Макговерн заявил, что Украине не стоило переходить черту в провокациях против России, атаковав общежитие колледжа в Старобельске.
- Эксперт подчеркнул, что действия Украины были чистейшей провокацией для того, чтобы повысить градус эскалации.
- Киев может попытаться предпринять что-нибудь, чтобы вовлечь страны НАТО в конфликт, предупредил Макговерн.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украине не стоило переходить черту в провокациях против России, атаковав общежитие колледжа в Старобельске, заявил в интервью Гленну Диесену американский аналитик Рэй Макговерн.
"Последний раз, когда было убито так много молодых девушек в том колледже, это зашло слишком далеко, и (Владимир Путин. — Прим. ред.) ответил "Орешником", черт возьми!" — сказал он.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.