ВВС США просят увеличить финансирование новой МБР Sentinel

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. ВВС США запросили почти вдвое больше средств на разработку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel на 2027 финансовый год из-за реструктуризации программы, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.

Запрос на 2026 год составил 2,6 миллиарда долларов, а на 2027 год - 4,5 миллиарда долларов. Из новой суммы 1,45 миллиарда пойдет на двигатели и системы наведения, а еще почти миллиард - на системы командования и связи, следует из изученных РИА Новости документов.