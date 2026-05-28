ВВС США просят увеличить финансирование новой МБР Sentinel

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВС США запросили почти вдвое больше средств на разработку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel на 2027 финансовый год — 4,5 миллиарда долларов.
- Проект ракеты Sentinel оказался под угрозой в 2024 году из-за превышения стоимости на 81%, но Пентагон решил продолжить разработку и усилил контроль над программой.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. ВВС США запросили почти вдвое больше средств на разработку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel на 2027 финансовый год из-за реструктуризации программы, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.
Запрос на 2026 год составил 2,6 миллиарда долларов, а на 2027 год - 4,5 миллиарда долларов. Из новой суммы 1,45 миллиарда пойдет на двигатели и системы наведения, а еще почти миллиард - на системы командования и связи, следует из изученных РИА Новости документов.
Проект оказался под угрозой в 2024 году, когда его общая стоимость превысила первоначальные оценки на 81% и достигла 140,9 миллиарда долларов. Пентагон решил продолжить разработку, но забрал часть полномочий у основного подрядчика, компании Northrop Grumman, и усилил контроль над программой.
Ракеты Sentinel должны начать поступать на смену нынешним Minuteman III в 2030-х годах. Первый испытательный пуск запланирован на 2027 год, первый пуск из шахты - на 2030-й. США намерены завершить полное обновление наземной части ядерного арсенала к 2038 году.