Боец "Востока" с помощью кирпича обманул военного ВСУ под Воздвижевкой
07:16 28.05.2026
Боец "Востока" с помощью кирпича обманул военного ВСУ под Воздвижевкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
  • Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным «Пара» обманул противника, используя кирпич вместо гранаты.
  • Силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" с позывным "Пара" рассказал РИА Новости, что во время боя под Воздвижевкой сумел обмануть украинского военнослужащего, используя кирпич вместо гранаты.
По словам бойца, во время штурмовых действий он применил отвлекающий маневр, чтобы заставить противника покинуть укрытие.
"Грубо говоря, обычным кирпичом обманул противника... Я кричу: кидаю гранату, а противник в панике", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, полученных секунд оказалось достаточно для ликвидации противника. "Это хороший рабочий способ, хороший рабочий метод", - добавил военнослужащий.
Минобороны России 27 мая сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
Специальная военная операция на Украине. Запорожская область. Министерство обороны РФ
 
 
