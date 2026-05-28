Боец "Востока" с помощью кирпича обманул военного ВСУ под Воздвижевкой

Силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" с позывным "Пара" рассказал РИА Новости, что во время боя под Воздвижевкой сумел обмануть украинского военнослужащего, используя кирпич вместо гранаты.

По словам бойца, во время штурмовых действий он применил отвлекающий маневр, чтобы заставить противника покинуть укрытие.

"Грубо говоря, обычным кирпичом обманул противника... Я кричу: кидаю гранату, а противник в панике", - рассказал собеседник агентства.