Врач рассказала, как справляться с бессонницей без лекарств

"С бессонницей, действительно, лучше справляться без препаратов, не зря первой линией лечения во всем мире является когнитивно-поведенческая терапия. Она имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь", — отметила специалист.

По ее словам, для устранения проблем со сном стоит ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Спальню перед сном нужно проветрить, на ночь обеспечить в комнате полную темноту и тишину. За час до сна стоит отказаться от гаджетов. Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодными.