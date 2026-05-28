Врач рассказала, как справляться с бессонницей без лекарств
04:16 28.05.2026 (обновлено: 06:03 28.05.2026)
Врач рассказала, как справляться с бессонницей без лекарств

© iStock.com / skynesher — Девушка выполняет упражнения по дыхательной гимнастике
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-сомнолог Карема Магомедова рассказала, что с бессонницей лучше справляться без препаратов.
  • Для устранения проблем со сном она рекомендует ложиться и вставать в одно и то же время, проветривать спальню, обеспечивать полную темноту и тишину в комнате на ночь, отказаться от гаджетов за час до сна, не переедать и не ложиться спать голодными.
  • Также специалист отметила, что релаксационные техники помогают снять перевозбуждение, накопившееся за день.
МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Людям, страдающим бессонницей, лучше справляться без препаратов, в решении проблемы может помочь правильная подготовка ко сну, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"С бессонницей, действительно, лучше справляться без препаратов, не зря первой линией лечения во всем мире является когнитивно-поведенческая терапия. Она имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь", — отметила специалист.
По ее словам, для устранения проблем со сном стоит ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Спальню перед сном нужно проветрить, на ночь обеспечить в комнате полную темноту и тишину. За час до сна стоит отказаться от гаджетов. Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодными.
"Помогают и релаксационные техники. Дыхательные упражнения, медитация, прогрессивная мышечная релаксация – все это позволяет снять перевозбуждение, накопившееся за день", — добавила специалист.
