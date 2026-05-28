Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европе пошли на жесткие меры в отношении украинцев - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 28.05.2026 (обновлено: 09:39 28.05.2026)
СМИ: в Европе пошли на жесткие меры в отношении украинцев

TEC: Европа поняла, что содержание украинских беженцев невыгодно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Европы начали понимать, что содержать украинских беженцев у себя убыточно, пишет The European Conservative.
  • Германия сократила выплаты беженцам, Польша ввела правило о необходимости трудоустройства, Ирландия начала выплачивать вознаграждение за добровольное возвращение на Украину, а Чехия ужесточила условия предоставления статуса временной защиты.
  • По словам автора статьи, на смену парадигмы повлиял и экономический кризис в ЕС, от которого страдает рынок труда, повышается стоимость жизни, а миллиардные расходы на мигрантов становится все сложнее оправдать.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Страны Европы начали понимать, что содержать украинских беженцев у себя убыточно, пишет The European Conservative.
"По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе", — говорится в материале.
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Беженцам с Украины отвели в ЕС роль рабов, заявили в крымском парламенте
4 мая, 22:43
В частности, Германия полностью пересмотрела свою политику поддержки, существенно сократив выплаты. Польша, со своей стороны, ввела правило о необходимости трудоустройства приезжих, а Ирландия и вовсе начала выплачивать вознаграждение за добровольное возвращение на Украину. Сейчас к этому списку присоединилась и Чехия.
"Поддержка украинских беженцев стремительно сокращается по всему Европейскому союзу", — добавил автор.
По его словам, на смену парадигмы повлиял и экономический кризис в ЕС, от которого страдает рынок труда, повышается стоимость жизни, а миллиардные расходы на мигрантов становится все сложнее оправдать.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Польши принял решение по беженцам с Украины
19 февраля, 23:09
Кабмин Чехии направил в понедельник в палату депутатов парламента поправки к законодательству, ужесточающие условия предоставления статуса временной защиты находящимся в республике украинским беженцам. Временная защита беженцев с Украины в будущем перестанет действовать для лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Она также прекратит действовать для беженцев в случае их уголовной или административной высылки. МВД также больше не будет выдавать иностранцам с временной защитой проездные удостоверения личности и загранпаспорта, что ранее было возможно, если существовали доказательства, что человек не мог получить проездные документы в соответствующих органах своей страны.
По данным Евростата, общее количество беженцев в марте 2026 года составило 4,33 миллиона человек. Несмотря на постепенное сокращение просителей убежища, поток людей, въезжающих непосредственно с Украины, не останавливается.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают
25 ноября 2025, 19:06
 
В миреУкраинаЕвропаЧехияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала