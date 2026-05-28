СМИ: в Европе пошли на жесткие меры в отношении украинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Европы начали понимать, что содержать украинских беженцев у себя убыточно, пишет The European Conservative.
- Германия сократила выплаты беженцам, Польша ввела правило о необходимости трудоустройства, Ирландия начала выплачивать вознаграждение за добровольное возвращение на Украину, а Чехия ужесточила условия предоставления статуса временной защиты.
- По словам автора статьи, на смену парадигмы повлиял и экономический кризис в ЕС, от которого страдает рынок труда, повышается стоимость жизни, а миллиардные расходы на мигрантов становится все сложнее оправдать.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Страны Европы начали понимать, что содержать украинских беженцев у себя убыточно, пишет The European Conservative.
"По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе", — говорится в материале.
В частности, Германия полностью пересмотрела свою политику поддержки, существенно сократив выплаты. Польша, со своей стороны, ввела правило о необходимости трудоустройства приезжих, а Ирландия и вовсе начала выплачивать вознаграждение за добровольное возвращение на Украину. Сейчас к этому списку присоединилась и Чехия.
"Поддержка украинских беженцев стремительно сокращается по всему Европейскому союзу", — добавил автор.
По его словам, на смену парадигмы повлиял и экономический кризис в ЕС, от которого страдает рынок труда, повышается стоимость жизни, а миллиардные расходы на мигрантов становится все сложнее оправдать.
Кабмин Чехии направил в понедельник в палату депутатов парламента поправки к законодательству, ужесточающие условия предоставления статуса временной защиты находящимся в республике украинским беженцам. Временная защита беженцев с Украины в будущем перестанет действовать для лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Она также прекратит действовать для беженцев в случае их уголовной или административной высылки. МВД также больше не будет выдавать иностранцам с временной защитой проездные удостоверения личности и загранпаспорта, что ранее было возможно, если существовали доказательства, что человек не мог получить проездные документы в соответствующих органах своей страны.
По данным Евростата, общее количество беженцев в марте 2026 года составило 4,33 миллиона человек. Несмотря на постепенное сокращение просителей убежища, поток людей, въезжающих непосредственно с Украины, не останавливается.
