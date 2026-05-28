"Радиостанция Судного дня" передала сигнал "Паранойя"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сигнал "Паранойя" прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сообщение "Паранойя" зафиксировали в 10.54 мск, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
