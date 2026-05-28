16:49 28.05.2026

"Это скоро случится". Заявление главы МИД Украины о России удивило Запад

© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева и ЕС есть козыри и инструменты давления на Россию, которые пора использовать.
  • Пользователи соцсети X высказали различные мнения в ответ на заявление главы МИД Украины, включая сомнения в эффективности такого давления и призывы к окончанию конфликта.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, что у Киева и ЕС есть козыри и инструменты давления на Россию, которые пора использовать.
"На Украине — нацисты, Бандера, УПА*. Теперь я понимаю, о чем говорит Путин. Хочу, чтобы Польша немедленно закрыла границы с Украиной. Это скоро случится, запомните мои слова", — высказался @JanSobieraj.
"Либо вы невероятно глуп, либо ведете себя как глупец. Говорите о прекращении огня и влиянии ЕвропыЕС его нет)..." — отметил @TheDarkFacts.
"Лучше расскажите о плане окончания конфликта и достижения мира на Украине", — подчеркнула @LanaDimitriadi.
"Правда? Тогда зачем вы просите о помощи? Разбирайтесь сами", —призвала @soniamora.
"У руководства Украины нет никаких карт и никогда не будет", — заключил @TLogic13.
Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
* Запрещенная на территории России террористическая организация
 
В миреУкраинаРоссияКиевАндрей СибигаУкраинская повстанческая армия*Дональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
