Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева и ЕС есть козыри и инструменты давления на Россию, которые пора использовать.

Пользователи соцсети X высказали различные мнения в ответ на заявление главы МИД Украины, включая сомнения в эффективности такого давления и призывы к окончанию конфликта.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, что у Киева и ЕС есть козыри и инструменты давления на Россию, которые пора использовать.

"На Украине — нацисты, Бандера, УПА *. Теперь я понимаю, о чем говорит Путин . Хочу, чтобы Польша немедленно закрыла границы с Украиной. Это скоро случится, запомните мои слова", — высказался @JanSobieraj.

"Либо вы невероятно глуп, либо ведете себя как глупец. Говорите о прекращении огня и влиянии Европы (у ЕС его нет)..." — отметил @TheDarkFacts.

"Лучше расскажите о плане окончания конфликта и достижения мира на Украине", — подчеркнула @LanaDimitriadi.

"Правда? Тогда зачем вы просите о помощи? Разбирайтесь сами", —призвала @soniamora.

"У руководства Украины нет никаких карт и никогда не будет", — заключил @TLogic13.

Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.

Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>