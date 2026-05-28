Шувалов: будущее российских технологий строится на людях и науке

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Будущее российских технологий строится на людях и науке, среду для их развития создают площадки, где бизнес, наука и государство могут выстроить прямой диалог, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на технофестивале Startup Village 2026.

"В основе технологического лидерства страны лежат новые знания и человеческий капитал. Среду для их развития создают площадки, где бизнес, наука и государство, в том числе в лице институтов развития, могут выстроить прямой диалог", – приводятся в пресс-релизе ВЭБ.РФ слова Шувалова.

Предпринимательство и технологическое лидерство для ВЭБа – это "не просто слова, а ключевые направления стратегии госкорпорации", добавил он.

Тему экономики знаний и талантов группа ВЭБ.РФ продолжит на Петербургском международном экономическом форуме в июне, уточняется в пресс-релизе.