Замглавы Минпромторга Шпак: в России формируется экосистема беспилотников

Беспилотники стали уже неотъемлемой частью российской экономики: они используются, начиная с госуправления и заканчивая сельским хозяйством. Как развивается применение дронов в России, какие новые профессии появляются благодаря беспилотникам, и как они помогают работать в Арктике, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Беседовала Александра Веселова.

– В России идет активное развитие беспилотных технологий, но пока в обычной жизни их встретишь нечасто. Есть ли сферы, где без них уже не прожить?

– Дроны уже позволяют выполнять многие задачи быстрее, дешевле и безопаснее человека. При этом в таких сферах как агросектор, геодезия, мониторинг инфраструктуры и природных ресурсов они стали фактически незаменимы. Скорость получения данных и точность работы БАС здесь существенно превосходят традиционные методы. Быстро развивается и сегмент наземных беспилотных платформ. Они активно внедряются в городской, складской и магистральной логистике. Кроме того, роботизированные системы все шире используются на производстве в сборочных и транспортных операциях.

– Как идет подготовка кадров в отрасли?

– Если еще несколько лет назад главный вопрос звучал: "где взять беспилотники?", то сегодня на первый план выходит другой: "кто будет их эксплуатировать, обслуживать и разрабатывать?". Кадровая подготовка стала ключевым направлением для отрасли. Сегодня мы выстраиваем систему непрерывной подготовки специалистов – от школьного уровня до инженерных и производственных команд. Результаты уже заметны. В 2024 году при плане подготовки шесть тысяч специалистов фактически было обучено около 8,2 тысячи человек. В 2025 году планировалось подготовить 10,8 тысячи человек, а фактически – около 12 ,3 тысячи специалистов.

– Какие новые профессии могут появиться?

– Здесь уже формируется целый спектр новых профессий. Это не только операторы, но и инженеры автономных платформ, разработчики систем технического зрения и искусственного интеллекта, архитекторы беспилотной инфраструктуры, специалисты по обработке больших данных и цифровым двойникам. Отдельное направление – обеспечение кибербезопасности. По мере роста автономности именно устойчивость программного обеспечения и защищённость систем будут определять надежность БАС.

– Как в целом изменилась отрасль беспилотных авиационных систем за последние два года?

– Беспилотники в России уже активно внедряются в разных сферах. В рамках гражданского госзаказа за два года было поставлено свыше трех тысяч беспилотных систем. Наиболее активно БАС сегодня используют Роскадастр, Рослесхоз и Минсельхоз. Активно формируется и инфраструктура отрасли. Сегодня в стране создано 29 научно-производственных центров испытаний и компетенций, где ведутся разработка, тестирование и подготовка специалистов. В целом можно уже уверенно говорить о том, что беспилотные системы становятся полноценным инструментом экономики – от государственного управления и промышленности до сельского хозяйства и мониторинга инфраструктуры. Фактически сегодня в России формируется полноценная экосистема беспилотных технологий.

– Как это отразилось на производстве гражданских дронов?

– Объемы существенно выросли. Если в 2024 году наши предприятия выпустили около 16,4 тысячи БАС то, в прошлом году – уже 22,2 тысячи аппаратов. Отрасль развивается существенно быстрее прогнозов.

– Есть ли российские беспилотники, готовые к работе на Северном морском пути?

– Конечно, у нас уже есть беспилотные системы, которые могут работать при температурах до минус 40 градусов. Это позволяет эффективно применять их для целого ряда задач в северных регионах. Однако Арктика предъявляет особые требования. Для работы на Северном морском пути необходимы специализированные платформы с морозостойкой электроникой, устойчивыми к экстремальным температурам аккумуляторами, усиленной конструкцией и автономными навигационными системами, адаптированными к условиям высоких широт. Работа над такими решениями сегодня активно ведется российскими производителями. Это такие машины как "Альфа Е" и SeaDrone. Причем в пример можно привести не только БАС, но и безэкипажные катера.

– Где сейчас на севере России применяются беспилотники?

– Мы используем комбинированный подход. В благоприятных погодных условиях беспилотники эффективно применяются для ледовой разведки, картографирования, инспекции инфраструктуры и судов. В сложной метеообстановке дополнительно используются традиционные средства наблюдения – радары, спутниковые системы и судовые комплексы. Так что российские БАС уже применяются в арктических широтах для сезонных и вспомогательных задач. А создание специализированных платформ для круглогодичной эксплуатации в Арктике – это важная стратегическая задача для отечественной промышленности. Мы не просто реагируем на технологические вызовы, а формируем основу для будущего освоения Арктики.

– Вы упомянули безэкипажные катера. Они используются у нас?

– Безэкипажный катер "Странник" в прошлом году совершил экспериментальный рейс по доставке посылок логистического оператора СДЭК на острове Монерон Сахалинской области. При этом мы не планируем останавливаться на этом. Так, строится дополнительно еще два безэкипажных катера "Бриз" для запуска маршрута в 2026 году. Кроме того, предприятие разрабатывает платформу "Клипер" – безэкипажный катер для перевозки контейнерных грузов. По планам изделие планируется к использованию в грузовой базе Северного Завоза, островной логистики Сахалин-Курильских островов.

– Какие ключевые задачи стоят перед отраслью в ближайшие годы?

– Сегодня перед отраслью стоит несколько стратегических задач. Первая – масштабирование производства и повышение уровня локализации критически важных компонентов. Вторая задача – развитие инфраструктуры. И третье направление – массовая интеграция БАС в реальные отрасли экономики.

Теперь о главном. Мы сознательно перестраиваем логику развития отрасли: не от производителя к рынку, а от заказчика к производителю. Раньше разработчик приходил и говорил: "Я сделал лучший дрон". Сегодня первый вопрос – под какую задачу. Для разных сценариев нужны разные платформы: разная дальность, скорость, грузоподъемность. Ответ рождается только в диалоге с тем, кто будет применять технику в поле, в лесу, на стройке.