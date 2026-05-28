Стала известна причина смерти школьника из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Причиной смерти школьника из Красноярска, который умер, возвращаясь с последнего звонка, стала сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости двоюродный брат подростка Данила Доценко.

В среду в краевой прокуратуре рассказали РИА Новости, что школьник умер на улице в Красноярске, предположительно, от заболевания сердца, когда возвращался с последнего звонка. В целях установления обстоятельств смерти 16-летнего подростка следственные органы возбудили дело.

« "Руслан родился с врожденным пороком сердца… Прошло всего 5 дней после (последнего – ред.) приема у доктора. И потом его не стало. Специалисты сказали – сердечная недостаточность", - сообщил собеседник агентства.

По словам Данилы, у мальчика стоял клапан в сердце, а на последнем приеме у врача им сказали месяц ждать квоту на госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.