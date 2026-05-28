Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина смерти школьника из Красноярска - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 28.05.2026
Стала известна причина смерти школьника из Красноярска

В Красноярске школьник умер, возвращаясь с последнего звонка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник из Красноярска умер на улице, возвращаясь с последнего звонка.
  • Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная врожденным пороком сердца.
  • Следственные органы возбудили дело для установления обстоятельств смерти подростка.
КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Причиной смерти школьника из Красноярска, который умер, возвращаясь с последнего звонка, стала сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости двоюродный брат подростка Данила Доценко.
В среду в краевой прокуратуре рассказали РИА Новости, что школьник умер на улице в Красноярске, предположительно, от заболевания сердца, когда возвращался с последнего звонка. В целях установления обстоятельств смерти 16-летнего подростка следственные органы возбудили дело.
«
"Руслан родился с врожденным пороком сердца… Прошло всего 5 дней после (последнего – ред.) приема у доктора. И потом его не стало. Специалисты сказали – сердечная недостаточность", - сообщил собеседник агентства.
По словам Данилы, у мальчика стоял клапан в сердце, а на последнем приеме у врача им сказали месяц ждать квоту на госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.
Также Доценко рассказал, что его брат был открытым и добрым человеком, всегда старался помочь каждому, кто в этом нуждался.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Приморье школьник умер от менингита
6 мая, 08:23
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала