21:51 28.05.2026 (обновлено: 22:16 28.05.2026)
Shaman продирижировал "хором" иноагентов на концерте в Зеленограде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Дронов (Shaman) представил свою новую песню «Россия-мама» на концерте в Зеленограде.
  • Во время исполнения песни на экране появились изображения людей, признанных иноагентами в РФ, которые с помощью искусственного интеллекта «исполнили» припев песни.
  • Публика восторженно приняла такой жест артиста.
ЗЕЛЕНОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представил свою новую песню "Россия-мама" и продирижировал "хором" иноагентов на концерте в Зеленограде, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman представляет свою программу "30 лет на сцене" в Зеленограде в четверг.
Во время исполнения новой песни "Россия-мама" Shaman встал перед экраном на сцене, после чего на экране появились изображения иноагентов, оживленные с помощью искусственного интеллекта. Среди них были журналист Юрий Дудь*, комик Максим Галкин*, музыкант Андрей Макаревич*, певица Земфира* и другие. Они дружно "исполнили" припев песни, а Shaman проконтролировал и продирижировал "хором" иноагентов.
Строчки припева звучат так: "Россия-мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края. Для нас отрада, врагам преграда, стенами храма, Россия-мама".
Публика поддержала Shaman и восторженно приняла такой жест артиста, одарив его бурными овациями и криками "Браво!"
"Россия-мама" - моя новая песня, премьера! Эти аплодисменты вновь подтверждают, что премьера прошла с огромным успехом!" - сказал Shaman со сцены.
В четверг Shaman выпустил песню "Россия-мама" и клип на нее, где выступает против иноагентов. В новой песне "Россия-мама" с первых строк о вольном сердце, непокорности и величии русской земли Shaman вновь напоминает всему миру о многовековой борьбе добра и зла, в которой в конце концов Россия побеждает.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России
