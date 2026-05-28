ВС России в мае поразили 800 дронов "Вампир" под Сумами и Харьковом

КУРСК, 28 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 800 украинских беспилотников октокоптерного типа R-18 "Вампир" в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск.