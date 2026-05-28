КУРСК, 28 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 800 украинских беспилотников октокоптерного типа R-18 "Вампир" в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск.
"Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили более 800 БПЛА октокоптерного типа R-18 "Вампир" с начала мая в Сумской и Харьковской областях. Уничтожались беспилотники противника тараном при помощи fpv-дронов перехватчиками, мобильными огневыми группами, а также штурмовыми группами с применением стрелкового и гладкоствольного оружия", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Он уточнил, что уничтожение подобных образцов БПЛА позволяет безопасно продвигаться мотострелковым подразделениям РФ в ходе наступления на всех направлениях, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.
