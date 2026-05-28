11:46 28.05.2026
Сенатор Кастюкевич назвал письмо Зеленского Трампу капризом

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
  • Сенатор от Херсонской области Кастюкевич назвал письмо Зеленского капризом и отметил, что Запад устал от требований украинского президента.
  • Кастюкевич заявил, что цели СВО будут достигнуты, несмотря на заявления и требования со стороны Зеленского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал капризом письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу о поставках вооружения.
Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, сообщило украинское издание Kyiv Independent.
"Очередной каприз Зеленского. Но Запад устал от его бесконечных требований, капризной риторики и пустых обещаний в обмен на деньги и оружие", - сказал Кастюкевич.
По его словам, даже до ЕС медленно, но верно доходит простая истина – цели СВО, которые Россия однажды поставила перед собой для защиты собственного народа, будут достигнуты.
"Никакие заявления, требования, ультиматумы и "пакеты с пакетами" санкций не смогут предотвратить неизбежное. Зеленский же со своей вороватой и преступной бандой будет выброшен на свалку истории. Их удел – справедливое наказание, а затем полное забвение", - сказал сенатор.
