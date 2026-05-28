СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал капризом письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу о поставках вооружения.
Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, сообщило украинское издание Kyiv Independent.
"Очередной каприз Зеленского. Но Запад устал от его бесконечных требований, капризной риторики и пустых обещаний в обмен на деньги и оружие", - сказал Кастюкевич.
"Никакие заявления, требования, ультиматумы и "пакеты с пакетами" санкций не смогут предотвратить неизбежное. Зеленский же со своей вороватой и преступной бандой будет выброшен на свалку истории. Их удел – справедливое наказание, а затем полное забвение", - сказал сенатор.