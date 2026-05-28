12:41 28.05.2026
В Госдуме предложили установить самозапрет на входящие международные звонки

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Абоненты будут вправе установить самозапрет на входящие международные звонки, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в ходе обсуждения поправок к пакету мер против мошенников.
"Предлагаемый в первом чтении механизм установления безусловного запрета входящих международных звонков по умолчанию заменен на право абонента самому установить запрет входящих международных звонков", - сказал Боярский в ходе заседания комитета.
Он уточнил, что снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ.
"Считаем это очень важным уточнением. И я благодарю наших коллег за то, что именно к такому сбалансированному решению пришли", - добавил депутат.
