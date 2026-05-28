На Сахалине пенсионерка лишилась 7,5 миллиона рублей из-за мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Сахалина 1964 года рождения стала жертвой мошенников и лишилась почти 7,5 миллиона рублей.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Злоумышленники убедили женщину, что от ее имени совершаются попытки перевода денег в помощь ВСУ, и заставили ее перевести крупные суммы на счета, которые ей диктовали преступники.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Жительница Сахалина 1964 года рождения в результате действий мошенников лишилась почти 7,5 миллиона рублей, сообщает региональное управление МВД России.

По данным пресс-службы ведомства, по заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие установило, что с 28 февраля по 17 марта связавшиеся с женщиной по телефону неизвестные заставили ее снять через банкоматы крупную сумму, убедив пенсионерку, что от ее имени якобы совершаются попытки перевода денег в помощь ВСУ и это может повлечь серьезную уголовную ответственность.

"Следуя указаниям, жительница областного центра в течение нескольких недель посещала банкоматы различных банков и переводила крупные суммы на счета, которые ей диктовали преступники. В общей сложности заявительница лишилась 7 миллионов 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.