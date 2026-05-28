В "Руспродсоюзе" оценили ограничение ввоза плодов и овощей из Армении

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Овощи и фрукты из Армении занимают незначительную долю в общем объеме импорта этой продукции в Россию, запрет их поставок не повлияет на российский рынок, рассказал РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении.
"Продукция из Армении занимает незначительную нишевую долю в общем объеме импорта овощей и фруктов в Россию. Запрет поставок на российский рынок не повлияет, система импорта плодоовощной продукции в России достаточно диверсифицирована, чтобы оперативно реагировать на изменения в поставках", - сказал Леонов.
Он отметил, что российские импортеры смогут переориентироваться на продукцию из других стран. Основными альтернативами по томатам являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан и Китай, а по огурцам - Турция, Китай, Азербайджан и Узбекистан. Сладкий перец в Россию поставляется также из Турции, Китая и Узбекистана.
"Логистические цепи уже хорошо развиты, и рынок адаптирован к переключению между источниками. Кроме того, мы на пороге сезона грунтовой продукции отечественного производства", - подытожил представитель "Руспродсоюза".