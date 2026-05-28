В "Руспродсоюзе" оценили ограничение ввоза плодов и овощей из Армении

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Овощи и фрукты из Армении занимают незначительную долю в общем объеме импорта этой продукции в Россию, запрет их поставок не повлияет на российский рынок, рассказал РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.