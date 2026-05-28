Рейтинг@Mail.ru
В "Руспродсоюзе" оценили ограничение ввоза плодов и овощей из Армении - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 28.05.2026 (обновлено: 16:41 28.05.2026)
В "Руспродсоюзе" оценили ограничение ввоза плодов и овощей из Армении

Леонов: овощи и фрукты из Армении занимают небольшую долю в российском импорте

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Помидоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Овощи и фрукты из Армении занимают незначительную долю в общем объеме импорта этой продукции в Россию.
  • Запрет поставок плодоовощной продукции из Армении не повлияет на российский рынок, так как система импорта диверсифицирована.
  • Российские импортеры смогут переориентироваться на продукцию из других стран, таких как Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан и Китай.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Овощи и фрукты из Армении занимают незначительную долю в общем объеме импорта этой продукции в Россию, запрет их поставок не повлияет на российский рынок, рассказал РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении.
"Продукция из Армении занимает незначительную нишевую долю в общем объеме импорта овощей и фруктов в Россию. Запрет поставок на российский рынок не повлияет, система импорта плодоовощной продукции в России достаточно диверсифицирована, чтобы оперативно реагировать на изменения в поставках", - сказал Леонов.
Он отметил, что российские импортеры смогут переориентироваться на продукцию из других стран. Основными альтернативами по томатам являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан и Китай, а по огурцам - Турция, Китай, Азербайджан и Узбекистан. Сладкий перец в Россию поставляется также из Турции, Китая и Узбекистана.
"Логистические цепи уже хорошо развиты, и рынок адаптирован к переключению между источниками. Кроме того, мы на пороге сезона грунтовой продукции отечественного производства", - подытожил представитель "Руспродсоюза".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Пашинян прокомментировал ограничение на ввоз цветов из Армении в Россию
22 мая, 08:32
 
ЭкономикаРоссияАрменияТурцияРуспродсоюзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала