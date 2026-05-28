Специальная военная операция на Украине
 
16:23 28.05.2026 (обновлено: 17:56 28.05.2026)
RT представил ролик о подвиге бойца Ярашева, который 68 дней держал оборону

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал RT представил ролик о подвиге Героя России Сергея Ярашева.
  • Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позицию у Гришино в ДНР.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Телеканал RT представил ролик о подвиге Героя России Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позицию у населенного пункта Гришино в ДНР.
В основу ролика легла история военнослужащего, оказавшегося отрезанным от основных сил своего подразделения во время выполнения боевой задачи. Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позицию у Гришино в ДНР.
В картине воссозданы события тех дней. Ролик начинается с кадров, в которых боец по рации просит сослуживцев записать его сообщение матери.
"Мам, привет. Это я. У меня все в порядке. Жив, здоров. Одет тепло. Шапку ношу. Еда есть. Сладкая есть каша. Все есть. Как ты? Как Ромка? Обними за меня. В общем, держитесь там. За меня не переживайте", - говорит герой в ролике.
Боец убеждает, что с ним все хорошо, и просит писать ему почаще.
Ранее по поручению президента России Владимира Путина Ярашев был награжден "Золотой звездой" Героя России. Кроме того, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вручила ему премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей Ярашев (Герой России)Владимир ПутинМаргарита Симоньян
 
 
