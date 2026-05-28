Медиагруппа "Россия сегодня" объявила конкурс карикатуры "Сатира без купюр"

09:02 28.05.2026 (обновлено: 09:03 28.05.2026)
  • Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".
  • Конкурс пройдет в трех номинациях: "Геополитический каламбур", "Улыбка на миллион", "Машина времени сломалась".
  • К участию приглашаются граждане РФ старше 18 лет, работы принимаются с 29 мая по 30 сентября 2026 года на сайте сатирабезкупюр.рф.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр", сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
Конкурс призван создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры. Генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев отметил, что сатира - это мощный инструмент общественного влияния, который действует как "вакцина" против агрессии, помогая сохранять мир через смех и здравый смысл.
"Сатира – удел думающих. Она обнажает абсурд и способна порой заменить многостраничный материал. Сегодня информационная повестка почти ежедневно дает нам повод для политической сатиры. Именно поэтому "Россия сегодня" запускает конкурс карикатур "Сатира без купюр" - площадку для тех, кто умеет и не боится рисовать правду", - сказал Киселев, чьи слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что конкурс пройдет в трех номинациях: "Геополитический каламбур" - карикатура на международные отношения; "Улыбка на миллион" - карикатура на персонажа международных отношений; "Машина времени сломалась" - карикатура-прогноз на возможное будущее.
К участию допускаются карикатуры, созданные в период с 1 января 2026 года до даты представления карикатуры для участия в конкурсе. Особое внимание организаторы обращают на то, что на конкурс не принимаются работы, созданные или отредактированные при помощи искусственного интеллекта.
Отдельно по решению жюри среди участников во всех номинациях может присуждаться Гран-при за лучшую общественно-политическую карикатуру, который составит 300 тысяч рублей. Также денежные призы в размере 50, 30 и 40 тысяч рублей предусмотрены за первое, второе и третье места соответственно.
Для участия в конкурсе "Сатира без купюр" необходимо заполнить анкету и отправить свои работы на официальный сайт сатирабезкупюр.рф, с учетом требований, которые там указаны. К участию приглашаются граждане РФ старше 18 лет. Работы принимаются с 29 мая по 30 сентября 2026 года.
Информация о победителях и призерах, без указания мест, а также о дате церемонии награждения победителей, будет опубликована 15 октября 2026 года на сайте конкурса. Дата церемонии награждения будет объявлена дополнительно.
