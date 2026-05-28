В России создали гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета создали гибридную гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые Института регенеративной медицины и Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета разработали гибридную гидрогелевую систему для лечения ожоговых поражений кожи. В отличие от традиционных гидрогелевых повязок, новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем (макроматрицей)", - рассказали журналистам в вузе.

Там уточнили, что новая система повязки позволяет управлять высвобождением терапевтических веществ в зависимости от температуры поверхности раны.

"Мы использовали естественное свойство ожоговой раны - повышенную температуру, которая постепенно снижается по мере заживления. Это позволило нам сделать систему, которая сама регулирует высвобождение активных веществ", - пояснила руководитель проекта, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Сеченовского университета Анастасия Шпичка.