08:22 28.05.2026
В России создали гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Сеченовского университета разработали гибридную гидрогелевую систему для лечения ожогов.
  • Система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем и регулирует высвобождение активных веществ в зависимости от температуры раны.
  • Биосовместимость системы подтверждена в экспериментах на модели кожи и на лабораторных животных.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета создали гибридную гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов, сообщили в пресс-службе вуза.
"Ученые Института регенеративной медицины и Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета разработали гибридную гидрогелевую систему для лечения ожоговых поражений кожи. В отличие от традиционных гидрогелевых повязок, новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем (макроматрицей)", - рассказали журналистам в вузе.
Там уточнили, что новая система повязки позволяет управлять высвобождением терапевтических веществ в зависимости от температуры поверхности раны.
"Мы использовали естественное свойство ожоговой раны - повышенную температуру, которая постепенно снижается по мере заживления. Это позволило нам сделать систему, которая сама регулирует высвобождение активных веществ", - пояснила руководитель проекта, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Сеченовского университета Анастасия Шпичка.
В пресс-службе добавили, что биосовместимость разработанной системы подтверждена в экспериментах in vitro на модели кожи и in vivo на лабораторных животных.
