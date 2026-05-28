Аэропорт Нижнего Новгорода принимает рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Нижнего Новгорода («Чкалов») принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.