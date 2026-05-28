Второй модуль программы "Экспорт регионов 2.0" прошел в Школе экспорта РЭЦ

16:41 28.05.2026 (обновлено: 16:42 28.05.2026)
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Второй модуль программы "Экспорт регионов 2.0" прошел в школе Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) в середине мая, информирует РЭЦ.
"В середине мая в Школе экспорта Российского экспортного центра завершился второй модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0". В нем приняли участие управленческие команды из 15 субъектов РФ. Участники сверили статус внедрения обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0 и презентовали свои проекты по поддержке экспортно ориентированного бизнеса", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
За три дня участники прошли интенсивный курс: освоили восемь образовательных блоков, выполнили 11 практических заданий и подвели промежуточные итоги работы с РЭС 3.0. Этот стандарт, обновленный в 2025 году, включает 15 инструментов, которые помогают создавать в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности.
Эксперты РЭЦ ознакомили слушателей с ключевыми целями, заданными Регстандартом: внедрение трехуровневой системы оценки эффективности поддержки бизнеса, продвижение российских экспортеров за рубежом под национальным брендом "Сделано в России", обеспечение удобного доступа к мерам господдержки через цифровую платформу "Мой экспорт".
Команды региональных властей представили свои проекты развития экспорта, отчитались о ходе внедрения РЭС 3.0 и получили от экспертов необходимые разъяснения.
"Экспорт регионов 2.0" стала одной из важнейших составляющих работы группы РЭЦ по повышению экспортного потенциала субъектов РФ в целом и работе с Регстандартом в частности. При представлении командами своих проектов я вижу, как планы и инициативы конвертируются в реальный экспорт – и для нас, и для регионов это ключевой фактор успеха. Школа экспорта РЭЦ поддерживает и продолжит поддерживать управленческие команды в деле развития экспорта в регионах", – отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется уже пять лет. Ее цель - вовлечь региональные власти в планирование и реализацию экспортной политики, а также выстроить системный подход к внедрению РЭС 3.0. В 2026 году в программе участвуют следующие регионы: Амурская, Воронежская, Кемеровская, Курганская, Мурманская, Новгородская, Тамбовская, Томская, Тульская области, Пермский край, Республики Карелия, Коми, Крым и Чувашская Республика, Хабаровский край.
Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
