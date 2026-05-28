Второй модуль программы "Экспорт регионов 2.0" прошел в Школе экспорта РЭЦ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Второй модуль программы "Экспорт регионов 2.0" прошел в школе Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) в середине мая, информирует РЭЦ.

"В середине мая в Школе экспорта Российского экспортного центра завершился второй модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0". В нем приняли участие управленческие команды из 15 субъектов РФ. Участники сверили статус внедрения обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0 и презентовали свои проекты по поддержке экспортно ориентированного бизнеса", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

За три дня участники прошли интенсивный курс: освоили восемь образовательных блоков, выполнили 11 практических заданий и подвели промежуточные итоги работы с РЭС 3.0. Этот стандарт, обновленный в 2025 году, включает 15 инструментов, которые помогают создавать в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности.

Эксперты РЭЦ ознакомили слушателей с ключевыми целями, заданными Регстандартом: внедрение трехуровневой системы оценки эффективности поддержки бизнеса, продвижение российских экспортеров за рубежом под национальным брендом "Сделано в России", обеспечение удобного доступа к мерам господдержки через цифровую платформу "Мой экспорт".

Команды региональных властей представили свои проекты развития экспорта, отчитались о ходе внедрения РЭС 3.0 и получили от экспертов необходимые разъяснения.

"Экспорт регионов 2.0" стала одной из важнейших составляющих работы группы РЭЦ по повышению экспортного потенциала субъектов РФ в целом и работе с Регстандартом в частности. При представлении командами своих проектов я вижу, как планы и инициативы конвертируются в реальный экспорт – и для нас, и для регионов это ключевой фактор успеха. Школа экспорта РЭЦ поддерживает и продолжит поддерживать управленческие команды в деле развития экспорта в регионах", – отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется уже пять лет. Ее цель - вовлечь региональные власти в планирование и реализацию экспортной политики, а также выстроить системный подход к внедрению РЭС 3.0. В 2026 году в программе участвуют следующие регионы: Амурская, Воронежская, Кемеровская, Курганская, Мурманская, Новгородская, Тамбовская, Томская, Тульская области, Пермский край, Республики Карелия, Коми, Крым и Чувашская Республика, Хабаровский край.

