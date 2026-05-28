Путин назвал пять конкурентных преимуществ России в сфере развития ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин перечислил пять конкурентных преимуществ России в сфере развития технологий искусственного интеллекта на Евразийском экономическом форуме в Астане.

Среди преимуществ Путин назвал осознание важности и фундаментальности знаний в области ИИ, понимание возможностей и рисков его внедрения, наличие интеллектуального потенциала и соответствующих кадров, развитые технологии атомной энергетики и возможность использования других источников энергии, а также способность концентрировать нужные объемы финансовых ресурсов.

Путин отметил важность совместной работы с партнерами в сфере развития искусственного интеллекта.

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перечислил пять конкурентных преимуществ России в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

Российский лидер в четверг выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане . Его речь была посвящена вопросам цифровизации и развития ИИ в мире и в рамках Евразийского экономического союза

Путин подчеркнул, что за лидерство в области ИИ уже разворачивается соперничество стран и транснациональных корпораций.

"И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определенные конкурентные преимущества. Во-первых, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов", - указал Путин.

Еще одним преимуществом, по его словам, становится то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ.

"Третье: располагаем интеллектуальным потенциалом. И в области образования этот процесс развивается активно, и академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами", - отметил президент.

Кроме того, развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии. И в этом смысле у России тоже есть конкурентные преимущества, а именно развитые технологии атомной энергетики, подчеркнул Путин. Страна может использовать и другие источники, например традиционные виды энергетики или гидрогенерацию, упомянул президент.

"И, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов", - заявил Путин.