Путин назвал пять конкурентных преимуществ России в сфере развития ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин перечислил пять конкурентных преимуществ России в сфере развития технологий искусственного интеллекта на Евразийском экономическом форуме в Астане.
- Среди преимуществ Путин назвал осознание важности и фундаментальности знаний в области ИИ, понимание возможностей и рисков его внедрения, наличие интеллектуального потенциала и соответствующих кадров, развитые технологии атомной энергетики и возможность использования других источников энергии, а также способность концентрировать нужные объемы финансовых ресурсов.
- Путин отметил важность совместной работы с партнерами в сфере развития искусственного интеллекта.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перечислил пять конкурентных преимуществ России в сфере развития технологий искусственного интеллекта.
Российский лидер в четверг выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане. Его речь была посвящена вопросам цифровизации и развития ИИ в мире и в рамках Евразийского экономического союза.
Путин подчеркнул, что за лидерство в области ИИ уже разворачивается соперничество стран и транснациональных корпораций.
"И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определенные конкурентные преимущества. Во-первых, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов", - указал Путин.
Еще одним преимуществом, по его словам, становится то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ.
"Третье: располагаем интеллектуальным потенциалом. И в области образования этот процесс развивается активно, и академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами", - отметил президент.
Кроме того, развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии. И в этом смысле у России тоже есть конкурентные преимущества, а именно развитые технологии атомной энергетики, подчеркнул Путин. Страна может использовать и другие источники, например традиционные виды энергетики или гидрогенерацию, упомянул президент.
"И, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов", - заявил Путин.
Он отметил, что Россия создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта, но прекрасно понимает, что объединение усилий в этой сфере и совместная работа с партнерами имеют огромное значение и могут принести колоссальный результат.