Путин предложил провести встречу в России для обсуждения сферы ИИ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, предложил провести в РФ в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.