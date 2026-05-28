Путин предложил провести встречу в России для обсуждения сферы ИИ

18:51 28.05.2026
Путин предложил провести встречу в России в 2027 году для обсуждения сферы ИИ

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин предложил провести в России в 2027 году встречу на высоком уровне.
  • Тема встречи — обсуждение взаимодействия по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта и связанных вопросов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, предложил провести в РФ в 2027 году встречу на высоком уровне для обсуждения вопросов в сфере искусственного интеллекта.
"Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействия по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды", - сказал президент.
