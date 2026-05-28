Путин рассказал о конкурентных преимуществах России в развитии ИИ
18:30 28.05.2026 (обновлено: 20:11 28.05.2026)
Путин рассказал о конкурентных преимуществах России в развитии ИИ

Путин: Россия одна из немногих создает суверенные платформы в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия имеет конкурентные преимущества в развитии искусственного интеллекта благодаря ресурсам и технологиям в области энергетики, заявил Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане.
  • Она обладает интеллектуальным потенциалом, финансовыми ресурсами и необходимыми кадрами для продвижения вперед в этой области.
  • В рамках ЕАЭС уже многое делается в этой сфере, в частности в торговых операциях.
АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане назвал конкурентные преимущества России в развитии искусственного интеллекта.
"Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества", — сказал он.
Президент отметил, что для продвижения вперед в этой отрасли необходимы различные ресурсы, а имеющиеся у страны развитые технологии атомной энергетики и возможности гидрогенерации способны в этом помочь.
"Все можно использовать", — подчеркнул он.
И несмотря на то что развитие инструментов ИИ требует большого финансирования, страна в состоянии выделить на это необходимые ресурсы. Немаловажно и то, что она обладает интеллектуальным потенциалом для развития ИИ.
"И в области образования этот процесс развивается активно, и академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
В то же время она осознает не только возможности, но и риски внедрения таких технологий. Так, сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, вполне реален: искусственный разум уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в перспективе это может коснуться и работников среднего. Поэтому к грядущим переменам нужно быть готовыми уже сейчас.
"А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
При этом Россия, по словам главы государства, — одна из немногих стран, которые создают суверенные платформы в сфере ИИ. В то же время она осознает и огромное значение совместной работы с партнерами.
"Объединение усилий может иметь колоссальный результат".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Например, в рамках ЕАЭС уже многое делается в развитии ИИ: применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, действуют единообразные правила цифровой коммерции и интегрированная информационная система рынка труда.
Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. В четверг он провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. После этого стороны подписали совместные документы, включая заявление о семи основах дружбы и добрососедства.
РоссияТехнологииВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзИИИскусственный интеллект (ИИ)Экономика
 
 
