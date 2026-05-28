Путин рассказал о конкурентных преимуществах России в развитии ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия имеет конкурентные преимущества в развитии искусственного интеллекта благодаря ресурсам и технологиям в области энергетики, заявил Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане.
- Она обладает интеллектуальным потенциалом, финансовыми ресурсами и необходимыми кадрами для продвижения вперед в этой области.
- В рамках ЕАЭС уже многое делается в этой сфере, в частности в торговых операциях.
АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане назвал конкурентные преимущества России в развитии искусственного интеллекта.
"Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества", — сказал он.
Президент отметил, что для продвижения вперед в этой отрасли необходимы различные ресурсы, а имеющиеся у страны развитые технологии атомной энергетики и возможности гидрогенерации способны в этом помочь.
"Все можно использовать", — подчеркнул он.
И несмотря на то что развитие инструментов ИИ требует большого финансирования, страна в состоянии выделить на это необходимые ресурсы. Немаловажно и то, что она обладает интеллектуальным потенциалом для развития ИИ.
"И в области образования этот процесс развивается активно, и академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами".
В то же время она осознает не только возможности, но и риски внедрения таких технологий. Так, сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, вполне реален: искусственный разум уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в перспективе это может коснуться и работников среднего. Поэтому к грядущим переменам нужно быть готовыми уже сейчас.
"А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста".
При этом Россия, по словам главы государства, — одна из немногих стран, которые создают суверенные платформы в сфере ИИ. В то же время она осознает и огромное значение совместной работы с партнерами.
"Объединение усилий может иметь колоссальный результат".
Например, в рамках ЕАЭС уже многое делается в развитии ИИ: применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, действуют единообразные правила цифровой коммерции и интегрированная информационная система рынка труда.
Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. В четверг он провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. После этого стороны подписали совместные документы, включая заявление о семи основах дружбы и добрососедства.
