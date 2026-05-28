Путин назвал Юнармию одной из самых авторитетных молодежных организаций

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и наставников движения "Юнармия" с 10-летием образования, отметив, что оно считается одной из самых авторитетных молодежных организаций страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За минувшие годы "Юнармия" прошла большой путь и сегодня по праву считается одной из самых авторитетных молодежных организаций страны", - говорится в поздравлении.
Глава государства назвал движение неотъемлемой составляющей системы патриотического воспитания, "школой жизни" для миллионов активных детей и молодых людей во всех регионах России. Путин добавил, что члены "Юнармии" участвуют в волонтерском, поисковом движении, обустраивают воинские захоронения, поддерживают семьи участников и ветеранов специальной военной операции.
Особые слова благодарности президент адресовал наставникам "Юнармии", чей труд и забота о формировании у молодежи нравственных и духовных идеалов вдохновляют юношей и девушек на добрые дела.
"Убежден, что "Юнармия" и впредь будет бережно хранить и развивать сложившиеся традиции, открывать новые горизонты", - заключил Путин.