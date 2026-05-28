Путин назвал Юнармию одной из самых авторитетных молодежных организаций

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и наставников движения "Юнармия" с 10-летием образования, отметив, что оно считается одной из самых авторитетных молодежных организаций страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ранее начальник главного штаба движения, Герой России Владислав Головин сообщил РИА Новости, что порядка 12 тысяч выпускников и руководителей отрядов " Юнармии " – участники специальной военной операции, среди них шесть имеют звание Героя России.

"За минувшие годы "Юнармия" прошла большой путь и сегодня по праву считается одной из самых авторитетных молодежных организаций страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства назвал движение неотъемлемой составляющей системы патриотического воспитания, "школой жизни" для миллионов активных детей и молодых людей во всех регионах России. Путин добавил, что члены "Юнармии" участвуют в волонтерском, поисковом движении, обустраивают воинские захоронения, поддерживают семьи участников и ветеранов специальной военной операции.

Особые слова благодарности президент адресовал наставникам "Юнармии", чей труд и забота о формировании у молодежи нравственных и духовных идеалов вдохновляют юношей и девушек на добрые дела.