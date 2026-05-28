Путин поблагодарил участников конгресса по детской гематологии - РИА Новости, 28.05.2026
17:26 28.05.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин обратился к участникам конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии.
  • Он выразил надежду, что мероприятие поспособствует поиску эффективных методов борьбы с опасными заболеваниями.
  • Президент отметил важность труда профессионалов в разработке и внедрении передовых технологий и методик в области детской гематологии, онкологии и иммунологии.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам проходящего в Москве конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии выразил надежду на то, что мероприятие поспособствует поиску эффективных методов борьбы с опасными заболеваниями.
Соответствующая телеграмма, адресованная участникам, организаторам и гостям юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе", опубликована на сайте Кремля.
"Рассчитываю, что в ходе конгресса вы обсудите сущностные, актуальные вопросы, которые определяют тенденции и пути дальнейшего развития детской гематологии, онкологии и иммунологии, целого ряда смежных направлений, способствуют поиску наиболее эффективных методов борьбы с опасными заболеваниями", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил, что у истоков службы детской гематологии стояли крупные ученые, ведущие врачи, организаторы здравоохранения, настоящие подвижники. Он добавил, что благодаря труду нескольких поколений профессионалов удалось разработать и внедрить передовые технологии и методики профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
"Желаю плодотворных дискуссий", - отметил президент.
