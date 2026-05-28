Путин поприветствовал участников Международного форума по безопасности

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Международного форума по безопасности.
"Знаю, что программа вашей встречи – крайне насыщенная и содержательная. В течение нескольких дней пройдут 25 тематических заседаний – конференции, круглые столы, брифинги, презентации, в ходе которых вам предстоит всесторонне обсудить ключевые вопросы региональной и глобальной безопасности", - сказал Путин в видеообращении, которое показали на пленарной сессии форума.
Он отметил, что такие представительные встречи глобального уровня, прямой профессиональный диалог особенно востребованы сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами
Глава государства подчеркнул, что серьезную опасность для всех государств сегодня представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.
Международный форум по безопасности проходит в Москве 26-29 мая.