Пограничники действуют бесстрашно и решительно в ходе СВО, отметил Путин - РИА Новости, 28.05.2026
00:09 28.05.2026
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники действуют бесстрашно и решительно в ходе СВО, на деле доказывают свой профессионализм, заявил президент РФ Владимир Путин.
В России 28 мая отмечают День пограничника - профессиональный праздник личного состава, ветеранов, служащих Пограничной службы ФСБ России.
"В наши дни, в ходе специальной военной операции, вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуйте бесстрашно и решительно", - отметил Путин в поздравлении российским пограничникам.
Глава государства также отметил героизм и мужество личного состава Погранслужбы РФ, погибшего при выполнении боевых задач.
"Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и Отечеству", - сказал он.
Пограничники продолжат вносить вклад в защиту от терроризма, уверен Путин
