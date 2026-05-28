Пограничники действуют бесстрашно и решительно в ходе СВО, отметил Путин

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники действуют бесстрашно и решительно в ходе СВО, на деле доказывают свой профессионализм, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также отметил героизм и мужество личного состава Погранслужбы РФ, погибшего при выполнении боевых задач.

"Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и Отечеству", - сказал он.