Пограничники продолжат вносить вклад в защиту от терроризма, уверен Путин

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что российские пограничники продолжат вносить свой весомый вклад в защиту страны от терроризма, транснациональной преступности, наркобизнеса и нелегальной миграции.
Глава государства в четверг поздравил пограничников России с профессиональным праздником.
"Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции. добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов", - подчеркнул Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.
Он назвал пограничную службу ФСБ России надежным звеном в обеспечении безопасности страны и граждан. Президент поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников погранслужбы за преданность Родине и ратную боевую работу.
"Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений", - заверил Путин.
В России 28 мая отмечают День пограничника - профессиональный праздник личного состава, ветеранов, служащих Пограничной службы ФСБ России.