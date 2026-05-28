Врач назвала неожиданную причину проблем со сном

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неправильный прикус может повышать риск возникновения храпа и повторяющихся остановок дыхания (апноэ), из-за чего человек просыпается разбитым даже после восьмичасового сна, рассказала стоматолог-ортопед клиники Атрибьют Нодира Сарсадских (Касимова).
По словам эксперта, строение челюсти влияет на объем пространства в участке, по которому во сне проходит воздух.
"Если нижняя челюсть смещена назад, если она недоразвита в размерах, то язык занимает более заднее положение, просвет верхних дыхательных путей становится уже, а это делает дыхание во сне менее стабильным", - рассказала Сарсадских (Касимова) "Газете.Ru".
Она добавила, что стоматологические капы помогают при неосложненном храпе и легкой или умеренной степени апноэ, фиксируя челюсть в физиологическом положении. Однако при тяжелой форме базовой терапией остается CPAP-аппарат - устройство для лечения тяжелой формы апноэ и храпа, - он подает воздух под положительным давлением.
