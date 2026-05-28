13:58 28.05.2026
Три муниципалитета Приамурья получили "премии" за отопительный сезон

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая – РИА Новости. Три муниципалитета Амурской области получили дополнительное финансирование за успешное прохождение отопительного сезона, сообщило правительство Амурской области.
"В этом году мы впервые поощряем лучшие территории за успешные подготовку и прохождение отопительного сезона. Качественнее всего работу организовали в Тамбовском округе. Вторым стал Белогорск, на третьем месте — Константиновский район. Все эти муниципалитеты получат дополнительное финансирование", – приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.
По данным правительства, число аварийных ситуаций в отопительный период в регионе сократилось на 41% по сравнению с предыдущим сезоном, а среднее время устранения нарушений уменьшилось на 2 часа 45 минут.
Подготовка к предстоящей зиме, отмечается в сообщении, уже началась: на склады северных населенных пунктов завезено 7,4 тысячи тонн угля и 2,9 тысячи тонн дров — более 100% от плана.
В правительстве обратили внимание, что продолжается цифровая трансформация сферы ЖКХ - к региональной системе мониторинга подключено 448 котельных и 94 социально значимых объекта.
Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за работой управляющих компаний, так как большая часть обращений жителей связана с внутридомовыми проблемами, добавили в правительстве.
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Константиновский район (Амурская область)Белогорск
 
 
