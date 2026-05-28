В Минздраве рассказали, как вовремя распознать предиабет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предиабет не имеет специфических симптомов, поэтому главный инструмент его распознавания - это лабораторная диагностика, доступная россиянам в рамках диспансеризации, рассказала РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

"Главный инструмент распознавания предиабета - это лабораторная диагностика, измерение уровня сахара в крови, доступное для каждого жителя Российской Федерации в рамках диспансеризации или профосмотров", - сказала Москрышева.

По словам эксперта, есть несколько способов оценки уровня сахара в крови: измерение концентрации глюкозы в венозной крови натощак, пероральный тест на толерантность к глюкозе (ПГТТ) и исследование гликированного гемоглобина крови.