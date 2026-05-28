Захарова назвала перспективу передислокации баз США в Польшу неприемлемой

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Перспектива передислокации баз США в Польшу неприемлема, это обернулось бы эскалацией военной напряженности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неприемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингента из менее, как мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу", - сказала Захарова на брифинге.
"Это не только неизбежно означало бы необходимость вынужденного принятия необходимых для обеспечения безопасности РФ военно-технических мер, но и обернулось бы качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве", - добавила Захарова.
По ее словам, отвод американских вооруженных сил, которые базируются в европейских странах, "представлял бы собой рациональный, оправданный и давно назревший шаг на пути к частичной стабилизации, предельно накаленной и разбалансированной именно по вине натовцев, военно-политической ситуации в Западной Европе".
"Однако в интерпретации Вашингтона, насколько можно судить по этим заявлениям, декларируемые планы реконфигурации напрямую увязаны с фактором благонадежности, а точнее степенью готовности тех или иных европейских сателлитов США следовать по навязываемому им пути максимальной дозагрузки за свой счет американского ВПК заказами в интересах милитаризации этих стран и их подготовки к сценарию военного сдерживания России и других стратегических союзников Запада", - указала она.
"Если это так, то нет оснований быть удовлетворенными подобным развитием событий, которое со всей очевидностью повлечет за собой углубление многомерного противостояния с нашей страной блока западных государств, с недавних времен усиленно готовящих свои общества буквально к суицидальному для себя вооруженному конфликту", - подчеркнула Захарова.