Песков прокомментировал реакцию на заявления Москвы об ударах по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все воспринимают всерьез заявления из Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Заявления из Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.