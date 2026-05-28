Парламент Латвии утвердил новое правительство - РИА Новости, 28.05.2026
18:24 28.05.2026
Парламент Латвии утвердил новое правительство во главе с премьером Кулбергсом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Латвии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.
  • Новое правительство поддержало 66 депутатов из 100, оно будет состоять из четырех партий: «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян».
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг утвердил новое правительство страны в коалиции из четырех партий во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.
Новый состав правительства поддержали 66 депутатов из 100, 25 были против. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
Новое правительство будет состоять из четырех партий - "Объединенный список", "Национальное объединение", "Новое единство" и "Союз зеленых и крестьян".
Свои посты сохранили четыре министра из 14, в том числе глава МИД Байба Браже. Министром обороны стал Райвис Мелнис, которого предложила на этот пост незадолго до отставки экс-премьер Эвика Силиня.
В мае в Латвии случился политический кризис после падения вблизи нефтебазы под Резекне двух украинских беспилотников. Силиня призвала уйти в отставку бывшего министра обороны Андриса Спрудса и предложила на его пост полковника латвийской армии Мелниса. Это вызвало раскол в бывшейправящей коалиции Латвии, куда входили партии Силини и Спрудса. На следующий день Силиня подала заявление об отставке. Президент Латвии предложил на пост премьера Кулбергса.
