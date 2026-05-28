Парламент Латвии утвердил новое правительство

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг утвердил новое правительство страны в коалиции из четырех партий во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Свои посты сохранили четыре министра из 14, в том числе глава МИД Байба Браже. Министром обороны стал Райвис Мелнис, которого предложила на этот пост незадолго до отставки экс-премьер Эвика Силиня.