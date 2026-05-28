Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили о сроках подачи отчета о зарубежных счетах - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 28.05.2026
Россиянам напомнили о сроках подачи отчета о зарубежных счетах

РИА Новости: срок подачи отчета о зарубежных счетах истекает 1 июня

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговая декларация
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне с зарубежными счетами или иностранными электронными кошельками должны представить отчеты о движении средств за 2025 год в налоговые органы до 1 июня 2026 года.
  • Отчет должны подать граждане РФ, иностранцы с видом на жительство и лица без гражданства, пребывающие в РФ более 183 дней.
  • Подать отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде в налоговом органе, а также направить заказным письмом с уведомлением о вручении.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Напоминаем, что необходимо представить отчетность о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2025 год до 1 июня 2026 года", - говорится в сообщении ФНС.
Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство, а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.
Представить отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, а также в бумажном виде. "Напоминаем, что бумажный отчет представляется в двух экземплярах. Это можно сделать в налоговом органе по месту своего учета лично или через представителя по доверенности", - отмечается в сообщении.
Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Россиянам рассказали, как отчитаться перед ФНС о зарубежных счетах
23 мая, 02:57
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала