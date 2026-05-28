Россиянам напомнили о сроках подачи отчета о зарубежных счетах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне с зарубежными счетами или иностранными электронными кошельками должны представить отчеты о движении средств за 2025 год в налоговые органы до 1 июня 2026 года.
- Отчет должны подать граждане РФ, иностранцы с видом на жительство и лица без гражданства, пребывающие в РФ более 183 дней.
- Подать отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде в налоговом органе, а также направить заказным письмом с уведомлением о вручении.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россияне, имеющие зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно представить отчеты о движении средств по ним за 2025 год в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Напоминаем, что необходимо представить отчетность о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2025 год до 1 июня 2026 года", - говорится в сообщении ФНС.
Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство, а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.
Представить отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, а также в бумажном виде. "Напоминаем, что бумажный отчет представляется в двух экземплярах. Это можно сделать в налоговом органе по месту своего учета лично или через представителя по доверенности", - отмечается в сообщении.
Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.