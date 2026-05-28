Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, можно ли получить медпомощь по ОМС в другом регионе - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 28.05.2026
В ГД рассказали, можно ли получить медпомощь по ОМС в другом регионе

РИА Новости: граждане РФ могут получить медпомощь по ОМС в любом регионе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полис ОМС — федеральный документ, который действует на всей территории России, и граждане РФ имеют право на помощь в любом регионе.
  • Граждане по полису ОМС могут вызвать скорую помощь при травме, отравлении или внезапном приступе хронического заболевания, и она будет оказана немедленно.
  • Если в отпуске возникла необходимость в плановом лечении, нужно временно прикрепиться к местной поликлинике, это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги» или лично.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Граждане РФ имеют право получить всю необходимую помощь, предоставляемую в рамках полиса ОМС, вне зависимости от региона, он действует на всей территории России, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Ко мне на приемы приходят люди, которые заболели в отпуске, но к врачу не пошли, потому что думали, что по полису из другого региона не примут. Это опасное заблуждение. Полис ОМС - федеральный документ. Он действует на всей территории России. В любом регионе, в любой поликлинике и любой больнице. Если вам говорят: "Вы не из нашего города, мы вас лечить не будем", то это прямое нарушение закона. И такие "отказники" должны отвечать", - сказал Свищев.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В ГД предложили разрешить запись в частные клиники по ОМС на "Госуслугах"
5 мая, 05:09
Парламентарий добавил, что граждане по полису ОМС могут в том числе вызвать скорую помощь при травме, отравлении или внезапном приступе хронического заболевания. По его словам, никаких ограничений здесь нет и быть не может, экстренная помощь обязана быть оказана немедленно, даже без наличия паспорта и полиса.
"Если же состояние не угрожает жизни, но требует срочного вмешательства, например, сильная зубная боль, высокая температура, обострение хронической болезни, то это уже неотложная помощь. В такой ситуации нужно обратиться в ближайшую поликлинику, где обязаны принять в течение двух часов с момента обращения", - отметил он.
Свищев подчеркнул, что, если в отпуске возникла необходимость в плановом лечении, например, пройти обследование, сдать анализы, получить консультацию узкого специалиста, то для этого нужно временно прикрепиться к местной поликлинике. Он уточнил, что сделать это можно онлайн через портал "Госуслуги" или лично обратиться в регистратуру выбранной поликлиники с паспортом, полисом и СНИЛС.
Депутат пояснил, что если в поликлинике или больнице отказали в помощи, ссылаясь на "чужой" регион или отсутствие временной регистрации, то необходимо потребовать письменный отказ с указанием причины, поскольку устный отказ не имеет юридической силы. Кроме того, следует обратиться к главному врачу медицинской организации, позвонить в свою страховую компанию и подать жалобу в территориальный фонд ОМС или Росздравнадзор.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС
3 мая, 03:18
 
ОбществоРоссияДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала