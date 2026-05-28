В ГД рассказали, можно ли получить медпомощь по ОМС в другом регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ Полис ОМС — федеральный документ, который действует на всей территории России, и граждане РФ имеют право на помощь в любом регионе.

Граждане по полису ОМС могут вызвать скорую помощь при травме, отравлении или внезапном приступе хронического заболевания, и она будет оказана немедленно.

Если в отпуске возникла необходимость в плановом лечении, нужно временно прикрепиться к местной поликлинике, это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги» или лично.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Граждане РФ имеют право получить всю необходимую помощь, предоставляемую в рамках полиса ОМС, вне зависимости от региона, он действует на всей территории России, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Ко мне на приемы приходят люди, которые заболели в отпуске, но к врачу не пошли, потому что думали, что по полису из другого региона не примут. Это опасное заблуждение. Полис ОМС - федеральный документ. Он действует на всей территории России . В любом регионе, в любой поликлинике и любой больнице. Если вам говорят: "Вы не из нашего города, мы вас лечить не будем", то это прямое нарушение закона. И такие "отказники" должны отвечать", - сказал Свищев

Парламентарий добавил, что граждане по полису ОМС могут в том числе вызвать скорую помощь при травме, отравлении или внезапном приступе хронического заболевания. По его словам, никаких ограничений здесь нет и быть не может, экстренная помощь обязана быть оказана немедленно, даже без наличия паспорта и полиса.

"Если же состояние не угрожает жизни, но требует срочного вмешательства, например, сильная зубная боль, высокая температура, обострение хронической болезни, то это уже неотложная помощь. В такой ситуации нужно обратиться в ближайшую поликлинику, где обязаны принять в течение двух часов с момента обращения", - отметил он.

Свищев подчеркнул, что, если в отпуске возникла необходимость в плановом лечении, например, пройти обследование, сдать анализы, получить консультацию узкого специалиста, то для этого нужно временно прикрепиться к местной поликлинике. Он уточнил, что сделать это можно онлайн через портал "Госуслуги" или лично обратиться в регистратуру выбранной поликлиники с паспортом, полисом и СНИЛС.