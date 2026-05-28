Рейтинг@Mail.ru
Николаев представил полпреду президента РФ направления развития Чувашии - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 28.05.2026 (обновлено: 21:33 28.05.2026)
Николаев представил полпреду президента РФ направления развития Чувашии

Глава Чувашии Николаев обсудил развитие республики с полпредом президента в ПФО

© Фото предоставлено пресс-службой главы ЧувашииГлава Чувашской республики Олег Николаев и полпред президента РФ Игорь Комаров
Глава Чувашской республики Олег Николаев и полпред президента РФ Игорь Комаров - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой главы Чувашии
Глава Чувашской республики Олег Николаев и полпред президента РФ Игорь Комаров
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. По итогам I квартала 2026 года Чувашия заняла первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое по России по росту промышленности, сообщил глава республики Олег Николаев в ходе рабочей встречи с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.
В центре внимания сторон – социально-экономическое развитие региона, реализация национальных проектов и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
По словам Николаева, которые приводит пресс-служба регионального правительства, промышленность республики растет быстрее, чем в большинстве регионов страны. Индекс промышленного производства в январе-апреле вырос на 9,7%, наиболее высокими темпами развиваются предприятия электроники, приборостроения и электрооборудования. Среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 7,6%, реальная – на 1,1%.
АПК также прибавляет в темпах — индекс сельхозпроизводства за первый квартал составил 105,6%, что обеспечивает Чувашии второе место в ПФО и вхождение в топ-10 регионов страны. Республика полностью закрывает собственные потребности в продовольствии и поставляет продукцию в другие регионы и 32 страны мира.
Поступления в консолидированный бюджет Чувашии на 1 мая текущего года составили 58,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом собственные доходы выросли в 1,6 раза и достигли 44,3 миллиарда рублей. Налоговые доходы увеличились в 1,7 раза, составив 40 миллиардов рублей – в основном за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 41,3 миллиарда рублей, с ростом на 18,5%. Большая часть средств — 31,2 миллиарда рублей — направлена в социальную сферу, включая систему образования и меры государственной поддержки.
Сегодня Чувашия использует свой экспортный потенциал для расширения сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и СНГ.
"Экспорт для нас — показатель того, что наша продукция соответствует мировым стандартам. Чувашия находится в зоне международного транспортного коридора "Север-Юг", и мы намерены использовать это в полной мере. Традиционно сильны позиции в энергетике, тракторостроении, станкостроении. Формируем новые заделы для роста. Также планируем запуск уникального производства станков с ЧПУ, в том числе моделей, которые ранее в стране не выпускались. Совместно с китайскими партнерами ожидаем получить первые пилотные образцы уже к концу года", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Стороны коснулись реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В Чувашии они синхронизированы с Комплексной программой социально-экономического развития до 2030 года. В 2026 году на реализацию 44 региональных проектов направлено 23,8 миллиарда рублей. Это почти на 70% больше, чем годом ранее.
Отдельно обсуждены меры поддержки участников СВО и членов их семей. В Чувашии действует комплексная система сопровождения — от единовременных выплат и медицинской реабилитации до программ переобучения, трудоустройства и социальной адаптации. По поручению Николаева эта работа выстроена таким образом, чтобы семьи военнослужащих могли максимально быстро получать все положенные меры поддержки, добавили в пресс-службе.
"Важно, что республика демонстрирует системную положительную динамику по ключевым направлениям промышленности, АПК, бюджетной устойчивости, социальной поддержке – видна последовательная работа команды", – отметил по итогам разговора Комаров, слова которого приводятся на официальном сайте полпреда.
Алла Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Салаева: опыт Чувашии в развитии школьных театров войдет в программу ЕР
1 апреля, 18:07
 
АзияОлег Николаев (политик)Игорь КомаровСНГВладимир ПутинБлижний ВостокРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала