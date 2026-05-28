Николаев представил полпреду президента РФ направления развития Чувашии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. По итогам I квартала 2026 года Чувашия заняла первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое по России по росту промышленности, сообщил глава республики Олег Николаев в ходе рабочей встречи с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

В центре внимания сторон – социально-экономическое развитие региона, реализация национальных проектов и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

По словам Николаева, которые приводит пресс-служба регионального правительства, промышленность республики растет быстрее, чем в большинстве регионов страны. Индекс промышленного производства в январе-апреле вырос на 9,7%, наиболее высокими темпами развиваются предприятия электроники, приборостроения и электрооборудования. Среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 7,6%, реальная – на 1,1%.

АПК также прибавляет в темпах — индекс сельхозпроизводства за первый квартал составил 105,6%, что обеспечивает Чувашии второе место в ПФО и вхождение в топ-10 регионов страны. Республика полностью закрывает собственные потребности в продовольствии и поставляет продукцию в другие регионы и 32 страны мира.

Поступления в консолидированный бюджет Чувашии на 1 мая текущего года составили 58,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом собственные доходы выросли в 1,6 раза и достигли 44,3 миллиарда рублей. Налоговые доходы увеличились в 1,7 раза, составив 40 миллиардов рублей – в основном за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 41,3 миллиарда рублей, с ростом на 18,5%. Большая часть средств — 31,2 миллиарда рублей — направлена в социальную сферу, включая систему образования и меры государственной поддержки.

Сегодня Чувашия использует свой экспортный потенциал для расширения сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и СНГ.

"Экспорт для нас — показатель того, что наша продукция соответствует мировым стандартам. Чувашия находится в зоне международного транспортного коридора "Север-Юг", и мы намерены использовать это в полной мере. Традиционно сильны позиции в энергетике, тракторостроении, станкостроении. Формируем новые заделы для роста. Также планируем запуск уникального производства станков с ЧПУ, в том числе моделей, которые ранее в стране не выпускались. Совместно с китайскими партнерами ожидаем получить первые пилотные образцы уже к концу года", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Стороны коснулись реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В Чувашии они синхронизированы с Комплексной программой социально-экономического развития до 2030 года. В 2026 году на реализацию 44 региональных проектов направлено 23,8 миллиарда рублей. Это почти на 70% больше, чем годом ранее.

Отдельно обсуждены меры поддержки участников СВО и членов их семей. В Чувашии действует комплексная система сопровождения — от единовременных выплат и медицинской реабилитации до программ переобучения, трудоустройства и социальной адаптации. По поручению Николаева эта работа выстроена таким образом, чтобы семьи военнослужащих могли максимально быстро получать все положенные меры поддержки, добавили в пресс-службе.