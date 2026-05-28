Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин заявил о подготовке НАТО к масштабному вооруженному конфликту - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 28.05.2026 (обновлено: 11:31 28.05.2026)
Нарышкин заявил о подготовке НАТО к масштабному вооруженному конфликту

Нарышкин заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту на востоке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО ведет практическую подготовку к вооруженному столкновению на восточных рубежах, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
  • По его словам, альянс наращивает военный потенциал, поддерживает интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности, а также модернизирует и создает инфраструктуру на этом направлении.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая — РИА Новости. НАТО ведет практическую подготовку к вооруженному столкновению на восточных рубежах, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Североатлантический альянс последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге, поддерживает там высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности, модернизирует имеющуюся и создает новую инфраструктуру. Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на востоке", — сказал он на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россия выдрессировала Прибалтику: шипят, огрызаются, но слушаются Москву
Вчера, 08:00
Другие заявления Нарышкина:
  • Евросоюз усиленно превращается в военный альянс;
  • Великобритания подталкивает европейских партнеров к столкновению с Россией;
  • Берлину и Парижу не стоит доверять Лондону;
  • западным "ястребам" лучше не проверять, закончилась ли эпоха ядерного сдерживания;
  • Украина все хуже справляется с ролью антироссийского тарана;
  • ЕС прощает Киеву терроризм, коррупцию и узурпацию власти;
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
НАТО посоветовали "застрелиться", если она не обгонит Россию по дронам
Вчера, 23:12
 
НАТОВостокРоссияСергей НарышкинМосковская область (Подмосковье)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала