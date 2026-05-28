Нарышкин заявил о подготовке НАТО к масштабному вооруженному конфликту

- НАТО ведет практическую подготовку к вооруженному столкновению на восточных рубежах, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
- По его словам, альянс наращивает военный потенциал, поддерживает интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности, а также модернизирует и создает инфраструктуру на этом направлении.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая — РИА Новости. НАТО ведет практическую подготовку к вооруженному столкновению на восточных рубежах, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Североатлантический альянс последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге, поддерживает там высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности, модернизирует имеющуюся и создает новую инфраструктуру. Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на востоке", — сказал он на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Другие заявления Нарышкина:
- Евросоюз усиленно превращается в военный альянс;
- Великобритания подталкивает европейских партнеров к столкновению с Россией;
- Берлину и Парижу не стоит доверять Лондону;
- западным "ястребам" лучше не проверять, закончилась ли эпоха ядерного сдерживания;
- Украина все хуже справляется с ролью антироссийского тарана;
- ЕС прощает Киеву терроризм, коррупцию и узурпацию власти;