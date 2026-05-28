В МВД предупредили о приложениях, запрашивающих доступ к СМС

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Приложения, запрашивающие доступ к СМС, грозят кражей данных пользователей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Киберполицейские пояснили, что такие приложения способны перехватывать СМС с кодами подтверждения, банковские уведомления и сервисные сообщения. Причем после их установки пользователь нередко видит системные уведомления, но воспринимает их как технические и автоматически нажимает "Разрешить".