В МВД предупредили о приложениях, запрашивающих доступ к СМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сообщение о том, что приложение запрашивает доступ к СМС или пытается стать приложением для обмена сообщениями по умолчанию, может указывать на работу вредоносного ПО.
- Такие приложения способны перехватывать СМС с кодами подтверждения, банковскими уведомлениями и сервисными сообщениями.
- МВД рекомендует внимательно читать системные предупреждения и не давать приложениям доступа к СМС без явной необходимости.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Приложения, запрашивающие доступ к СМС, грозят кражей данных пользователей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Сообщение о том, что приложение запрашивает доступ к СМС или пытается стать приложением для обмена сообщениями "по умолчанию", может указывать на работу вредоносного программного обеспечения на устройстве", — говорится в релизе.
Киберполицейские пояснили, что такие приложения способны перехватывать СМС с кодами подтверждения, банковские уведомления и сервисные сообщения. Причем после их установки пользователь нередко видит системные уведомления, но воспринимает их как технические и автоматически нажимает "Разрешить".
Поэтому важно внимательно читать системные предупреждения и не давать приложениям доступа к СМС без явной необходимости, подчеркнули в МВД.
