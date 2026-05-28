Муфтий рассказал, о возможности возврата России зданий в Мекке и Медине

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Мекке и Медине есть исторические мечети и здания, построенные для отправляющихся в хадж и умру российских мусульман на средства татарской общины, оценивается возможность их возвращения в российскую собственность, рассказал РИА Новости в день праздника Курбан-байрам глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Совета при президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями муфтий Альбир Крганов.

"Недавно мы узнали из наших рукописных документов, что в Мекке и Медине есть здания и мечети, которые строили татары для паломников из России. Так, при моем последнем визите в конце 2025 года в Саудовскую Аравию возникла идея о предметной проработке возвращения имущества российских мусульман на святых землях Саудовской Аравии", – сказал муфтий.

Он отметил, что мусульмане России были бы рады конструктивно обсудить с коллегами из Саудовской Аравии возможность восстановления права собственности на эти здания ради улучшения условий для российских паломников.

"В этом году на ПМЭФ Саудовская Аравия будет главным гостем. 100 лет назад советская власть первой признала образование Саудовской Аравии. У многих стран есть свои здания в Мекке и Медине, и нам нужно запустить этот процесс", – добавил Крганов.

Муфтий отметил необходимость общей работы над этим вопросом, включающим работу с архивами, взаимодействие с государственными структурами и хадж-миссией России.

На одной из рабочих встреч, подчеркнул глава ДСМР, министерство по делам хаджа Саудовской Аравии высоко оценило работу хадж-миссии России, признав ее одним из лучших в мире организаторов хаджа.