Число субъектов МСП в Рязанской области за полгода выросло на 7 тыс

РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Рязанской области за полгода увеличилось на 7 тысяч, сообщил губернатор региона, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков.

По данным пресс-службы правительства области, губернатор принял участие в VI региональном форуме "#ПРОБИЗНЕС2026", который проводится в соответствии с целями национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и Народной программы.

"МСП создает рабочие места, все заметнее влияет на бюджетную устойчивость страны. В Рязанской области малый и средний бизнес формирует порядка 30% ВРП. В нем занято около трети экономически активного населения региона. За последние полгода количество субъектов МСП увеличилось на 7 тысяч", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Малков отметил, что в Рязанской области ведется серьезная работа по развитию экономики, поддержке бизнеса, выстроен эффективный и результативный диалог, сохранено максимальное количество налоговых льгот.