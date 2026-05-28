В Москве прошла церемония награждения победителей премии ИРИ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") прошла в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Пять лет назад премия ИРИ задумывалась как профессиональная награда для авторов качественного интернет-контента. Сегодня очевидно, что она стала чем-то большим - отражением того, чем живет общество и российское цифровое пространство. За это время было подано около 2700 заявок, победителями стали более 100 проектов", - сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский журналистам перед церемонией.

Победителем в специальной категории "Мир должен знать" стал хоккеист Александр Овечкин. В спецноминации "Проект Года защитника Отечества" статуэтку получил документальный проект "Тактическая медицина". Веб-сериал "Первые. Разговоры о важном" победил в спецноминации "Искусство просвещать". В спецноминации "Герои нашего времени" лучшей названа драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь".

Лауреаты премии также были объявлены в 15 основных номинациях, охватывающих весь спектр современного цифрового творчества. В их числе номинация "Видеоролик до 3-х минут", награду в которой получил ролик RT "Мой папа герой". В номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" лучшей стала работа "Попавшие в сети" от интернет-издания "Лента.ру". Проект "Цифровая история - Егор Яковлев" назван лучшим "Каналом в мессенджере".

Лучшим в номинации "Подкаст" стал проект "Сила слова" Российского общества "Знание ", приуроченный к 80-летию Победы. В категории "Блог" победителем объявлена жена участника СВО, лауреат премии Рунета 2025, журналист, интервьюер и политический блогер Мария Чадина. Документальный сериал "Победа" о ключевых сражениях Великой Отечественной войны и о ее героях стал лучшим в номинации "Документальный проект". Композиция "Кухни" группы "Бонд с кнопкой" стала лучшей в номинации "Музыкальный трек".

В номинации "Анимационный контент" награду получил проект "Три кота. Зимние каникулы". В номинации "Игровой сериал более 30 минут" лучшей стала историческая драма "Константинополь". В номинации "Игровой сериал до 30 минут" победу одержало драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Награды также были вручены в номинациях "Социальная интернет-акция", "Проект в вертикальном формате", "Вирусный контент", "Промокампания", "Нон-скриптед проект".