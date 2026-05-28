В Москве провели уникальную операцию беременной пациентке

09:06 28.05.2026 (обновлено: 09:44 28.05.2026)
В Москве провели уникальную операцию пациентке на позднем сроке беременности

Медицинские сотрудники в операционной. Архивное фото
  • Московские врачи провели уникальную операцию женщине с аневризмой дуги аорты на 28-й неделе беременности.
  • Ее состояние стабилизировали, в положенный срок она родила здоровую девочку.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Столичные медики провели уникальную для мировой практики операцию пациентке на позднем сроке беременности, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Один из наших важнейших приоритетов — забота о здоровье будущих мам и их детей. Мы внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, продолжаем оснащать роддома передовой техникой, строить современные перинатальные центры. Развитый инфраструктурный каркас и высокий профессионализм врачей позволяют нам справляться с самыми сложными клиническими случаями. Недавно московские специалисты спасли женщину на 28-й неделе беременности с очень редкой и крайне опасной патологией — аневризмой дуги аорты", — рассказала она.
По словам Раковой, долгое время аневризма никак себя не проявляла — женщина не ощущала боли, у нее не было одышки или других симптомов. Когда она забеременела, чувствовала себя абсолютно здоровой. Но на 28-й неделе у нее начались интенсивные боли в груди, и она обратилась в больницу имени Юдина.
Компьютерная томограмма выявила у женщины мешотчатую аневризму — расширение сосуда с истончением стенки — дуги аорты диаметром 30 миллиметров.
Речь шла о прямой угрозе жизни из-за высокого риска разрыва сосуда, поэтому хирурги в сжатые сроки выполнили высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию.
На первом этапе они создали обходной путь кровотока с помощью синтетического шунта, затем провели ангиопластику и установили стент-графт, который изолировал аневризму из кровотока и исключил риск разрыва сосуда. Операция проходила под постоянным кардиотокографическим контролем для мониторинга состояния плода.
"При этом в операционной дежурили акушерская бригада и детские анестезиологи-реаниматологи, которые были готовы при необходимости выполнить экстренное кесарево сечение", — добавила Ракова.
Операция прошла успешно, удалось стабилизировать состояние пациентки и сохранить беременность. Уже через две недели ее выписали для дальнейшего наблюдения в перинатальном центре больницы имени Юдина. А в положенный срок, на 37-й неделе, она родила девочку весом 3210 граммов и ростом 51 сантиметр.
"Сейчас молодая мама чувствует себя отлично. Этот случай — важное событие не только в российской, но и во всей мировой врачебной практике", — отметила Ракова.
Она уточнила, что летальность у беременных пациенток с такой патологией составляет от 50 до 88 процентов, и в медицинской литературе встречаются лишь единичные клинические случаи успешного эндопротезирования отделов аорты во время беременности.
